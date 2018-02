Srichaphan e Blake disputam título A final do Torneio de Estocolmo, domingo, na Suécia, terá o confronto entre o norte-americano James Blake e o tailandês Paradorn Srichaphan. Os dois tenistas venceram as semifinais deste sábado e vão decidir a competição que distribui cerca US$ 800 mil em prêmios. Na semifinal deste sábado, James Blake passou fácil pelo belga Olivier Rochus, com vitória por 6/4 e 6/3. Já Paradorn Srichaphan teve mais trabalho para eliminar o italiano Davide Sanguinetti por 4/6, 7/5 e 6/3.