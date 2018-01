Srichaphan e Cañas vencem na Índia Os principais favoritos começaram bem a disputa do ATP Tour da Índia, que distribui US$ 400 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, o argentino Guillermo Cañas derrotou nesta terça-feira o belga Dick Norman por 4/6, 6/2 e 6/3. Já o segundo cabeça-de-chave, o tailandês Paradorn Srichaphan ganhou do checo Jan Vacek por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Quem decepcionou na estréia foi o romeno Andrei Pavel, que foi derrotado pelo alemão Tomas Behrend, com um duplo 6/3. No duelo mais disputado, o eslovaco Karol Kucera superou o norte-americano Justin Gimelstob por 3/6, 7/6 (7/3) e 6/3. Mais O israelense Noam Okun ganhou do espanhol Juan Barcells por 7/5 e 6/4, o holandês John Van Lottum derrotou o francês Olivier Patience por 6/2 e 7/6 (7/4), o norte-americano Celil Mamiit venceu o alemão Lars Burgsmuller por 6/0 e 6/3, o australiano Mark Philippoussis eliminou o alemão Michael Kohlman por 7/6 (7/3) e 6/3 e o espanhol Albert Montanes superou o francês Michael Llodra por 7/6 (7/5), 1/6 e 6/4.