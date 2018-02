Srichaphan e Gonzalez vencem na Suíça O tenista chileno Fernando Gonzalez estreou com vitória no Torneio da Basiléia, na Suíça. Cabeça-de-chave número 3, ele ganhou nesta terça-feira do italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. Outro destaque do dia no Torneio da Basiléia, que distribui 850 mil euros em prêmios, foi o tailandês Paradorn Srichaphan, que eliminou o belga Christophe Rochus por 6/3 e 6/2. Já o alemão Michael Berrer venceu o checo Tomas Zib por 6/3 e 7/5.