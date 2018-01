Srichaphan elimina Coria em Roterdã O tenista tailandês Paradorn Srichaphan derrotou nesta quarta-feira o argentino Guillermo Coria, que era o cabeça-de-chave número 2 do Torneio de Roterdã, na Holanda. O jogo, válido pela segunda rodada, terminou 2 a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/2) e 6/3. Em outros jogos disputados, ainda pela primeira rodada do torneio, que distribui cerca de 750 mil euros em prêmios, o croata Ivan Ljubicic ganhou do eslovaco Dominik Hrbaty por 6/4, 1/6 e 6/2, o sueco Joachim Johansson venceu Yeu-Tzuoo Wang, de Taiwan, por 6/2, 6/7 (2/7) e 6/3 e o suíço Stanislas Wawrinka derrotou o francês Sebastien Grosjean por 7/6 (7/5) e 6/2.