Srichaphan eliminado na estréia em Roterdã O russo Nikolay Davydenko surpreendeu e derrotou o tailandês Paradorn Srichaphan, nesta terça-feira, na primeira rodada do Torneio de Roterdã. Cabeça-de-chave número 4, Davydenko venceu com parciais de 6-4 e 6-3. Srichaphan começou lento, e chegou a estar perdendo por 4 games a 0 no primeiro set até conseguir seu primeiro ponto. O russo, que em 2003 ganhou dois torneios, havia perdido para o tailandês na única partida em que haviam se enfrentado até aqui - em Long Island, no ano passado. Ainda pela primeira rodada, o espanhol Albert Costa venceu o suíço Ivo Heuberger: 6-4 e 3-0 (abandono). O holandês Raemon Sluiter não encontrou dificuldades e derrotou o espanhol Alex Corretja em dois sets: 6-4 e 6-2.