Srichaphan ganha outra na Índia O tenista tailandês Paradorn Srichaphan derrotou o holandês John Van Lottum por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4), nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Torneio da Índia, que distribui US$ 400 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 2, ele irá enfrentar agora o armênio Sargis Sargsian, que eliminou o espanhol Albert Montalnês por 6/4 e 6/3. Em outro jogo disputado nesta quarta-feira, o alemão Tomas Bherend ganhou do espanhol Albert Portas por 7/6 (7/4) e 6/1.