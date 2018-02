Srichaphan ganha título em Nothingham O tenista tailandês Paradorn Srichaphan conquistou, neste sábado, o Torneio de Nottingham, ao derrotar na final o sueco Thomas Johansson, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (7/4) e 6/3. Após um início irregular, quando perdeu o primeiro set em apenas 20 minutos, Srichaphan, primeiro cabeça-de-chave do torneio, não teve grandes dificuldades para ficar com o título. O torneio de Nottingham, que é disputado na grama, é preparatório para Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, com início previsto para esta segunda-feira.