Srichaphan vai à semifinal na Índia O tenista tailandês Paradorn Srichaphan, uma das grandes revelações do ano passado, começou bem a temporada 2003. Logo em seu primeiro torneio, na Índia, ele já chegou às semifinais, ao vencer nesta sexta-feira o armênio Sargis Sargsian por 2 sets 0, com um duplo 6/4. Seu adversário será o francês Jean Rene Lisnard, que eliminou o alemão Rainer Schuettler por 6/2 e 7/5. A outra semifinal do torneio disputado em Madras, que distribui US$ 400 mil em prêmios, também já está definida. O argentino Juan Ignacio Chela derrotou o alemão Tomas Behrend com um duplo 6/4 e irá enfrentar o eslovaco Karol Kucera, que superou outro tenista da Argentina, Guillermo Cañas, por 6/1 e 7/5.