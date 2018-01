Srichaphan vence e Youzhny vai às quartas O tenista Paradorn Srichaphan venceu nesta quarta-feira o espanhol David Sánchez por 2 sets a 0, com duplo 6-1, e avançou à segunda rodada do torneio de Lyon, competição que distribui 775 mil euros em prêmios, além de contar pontos para o ranking mundial da ATP. Na próxima etapa, o tailandês vai enfrentar o belga Olivier Rochus. Na primeira partida da segunda rodada, o russo Mijail Youzhny conquistou a vaga nas quartas-de-final ao vencer o eslovaco Dominik Hrbaty por 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 7-6 (7/1) e 6-2.