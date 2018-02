Srichaphan vence Martin em Miami O tenista tailandês Paradorn Srichaphan derrotou nesta quarta-feira o norte-americano Todd Martin por 2 sets a 1, parciais de 6-3, 6-7 (5-7) e 7-5, e se classificou para as semifinais do Masters Series de Miami (EUA). Srichaphan enfrentará o espanhol Carlos Moyá, que eliminou o norte-americano Robby Ginepri. Duas quartas-de-final, nesta quinta-feira, decidirão os outros dois semifinalistas. O atual bicampeão do torneio, o norte-americano Andre Agassi, enfrenta o marroquino Younes El Aynaoui e o espanhol Albert Costa pega o suíço Roger Federer.