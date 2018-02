Stan Wawrinka engata segunda vitória seguida e avança às semifinais em Sófia

Disposto a se recuperar no circuito profissional, após a precoce eliminação no Aberto da Austrália, o tenista suíço Stan Wawrinka engatou nesta sexta-feira a segunda vitória seguida no Torneio de Sófia e avançou às semifinais do ATP 250 disputado em quadras duras e cobertas na capital da Bulgária. Em pouco mais de 1 hora e 20 minutos, o atual número 15 do mundo derrotou o sérvio Viktor Troicki por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/3).

Este foi o nono duelo entre Stan Wawrinka, cabeça de chave número 1 em Sófia, e Viktor Troicki, atual 67.º colocado do ranking da ATP, no circuito profissional. E o suíço de 32 anos manteve o aproveitamento de 100% no confronto direto.

Neste sábado, Stan Wawrinka buscará vaga para a sua 29.ª final na carreira e a primeira desde o vice de Roland Garros no ano passado. O suíço enfrentará o bósnio Mirza Basic, apenas o 129.º do ranking, em duelo inédito no circuito profissional. Nesta sexta-feira, Basic avançou ao vencer o alemão Maximilian Marterer por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3.

Do outro lado da chave estão dois jogadores que chegam pela primeira vez na carreira à uma semifinal de ATP. O romeno Marius Copil, número 93 do mundo, surpreendeu o cabeça 3 Gilles Muller, de Luxemburgo, ao marcar um duplo 6/4. Seu adversário será o eslovaco vindo do qualifying Jozef Kovalik, o 187.º colocado do ranking da ATP, que venceu o cipriota Marcos Baghdatis por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4.