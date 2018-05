Stanislas Wawrinka derrota David Ferrer e vai à final de Montecarlo

MONTECARLO - Com uma performance que lembrou o título do Aberto da Austrália, o suíço Stanislas Wawrinka derrubou o espanhol David Ferrer, especialista no saibro, e conquistou neste sábado a primeira vaga na final do Masters 1000 de Montecarlo. O atual número três do mundo venceu o duelo por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/3), em 1h30min.

Será a terceira final de Wawrinka em um torneio deste nível. Antes, ele batera na trave em Madri, no ano passado, e em Roma, no ano de 2008. Na primeira, fora derrotado pelo espanhol Rafael Nadal e, na segunda, por Novak Djokovic. O sérvio poderá ser seu rival novamente, se superar outro suíço, Roger Federer, na outra semifinal de Montecarlo, ainda neste sábado.

Depois de atuações de pouco brilho nas últimas semanas, e até uma "zebra" na Copa Davis, Wawrinka apresentou neste sábado um tênis semelhante àquele que lhe deu o título do Aberto da Austrália, em janeiro. Sem tomar conhecimento de Ferrer, faturou duas quebras de saque e abriu 5/0 no set inicial.

O espanhol, algoz de Nadal nas quartas de final, ainda venceu um game antes de ver o suíço fechar a parcial. O segundo set foi mais equilibrado, mais pela queda de rendimento de Wawrinka do que pelo crescimento do espanhol. O suíço não conseguia repetir os momentos de brilho do início e teve dificuldade para se impor em quadra.

Ele só voltou a jogar bem justamente nos pontos decisivos do tie-break. Com seguidas bolas vencedoras, o suíço dominou o espanhol e confirmou a vitória e a vaga em sua terceira final na temporada - venceu ainda em Chennai, na Índia, no início de janeiro.