Steffi chega para vitória de Agassi Andre Agassi conquistou mais uma vitória em Roland Garros e, desta vez, passou fácil pelo francês Julien Boutter por 6/3, 6/2 e 6/2. Com isso, o sempre perigoso e talentoso tenista norte-americano deixa claro que está na luta pelo título, apesar da decepcionante temporada européia em quadras de saibro, perdendo nas primeiras rodadas de torneios como Masters Series de Roma e Hamburgo. Curiosamente, a boa vitória de Agassi coincidiu também com a chegada da namorada Steffi Graf. A ex-tenista que triunfou por sete vezes em Roland Garros, confessou que não se sente nada à vontade na arquibancada. Inquieta e nervosa chega até mesmo a preocupar o técnico de Agassi, Brad Gilbert. "Ela (Steffi) fica se mexendo, batendo os dedos, preocupada, acho que sofre bastante nestes jogos", disse Gilbert com certa ironia. Steffi confessou que voltar a Roland Garros é sempre muito especial e admitiu o nervosismo na arquibancada. "É difícil ficar aqui, sem poder fazer nada." Com tudo para fazer na quadra, Agassi mostrou estar na luta pelo título deste ano. Disse que chegar a terceira rodada em Paris aumenta muito sua confiança e perspectiva de chegar as finais. "Não está nada fácil jogar aqui este ano", afirmou. "Com o sol forte destes dias, a quadra está muito rápida, os jogos complicados, mas estou sentindo que posso ir longe."