Steffi Graf volta às quadras nos EUA Após quase seis anos longe das quadras, a alemã Steffi Graf voltará a participar de um campeonato - o Mundial de tênis por equipes, nos Estados Unidos. Graf, que já venceu 22 torneios de Grand Slam, jogará a competição ao lado de vários jogadores em atividade - Lindsay Davenport e as irmãs Serena e Venus Williams - e aposentados como Bjorn Borg, Monica Seles e Patrick Rafter. Outro que participará do evento é o seu marido, o norte-americano Andre Agassi, com quem tem dois filhos. Mesmo assim, não descartou a possibilidade de jogar outros campeonatos. ?Hoje vivo em outro ritmo. É muito cedo para dizer que haverá mais. Disputar todo o campeonato é difícil, mas, se funcionar, talvez jogarei outras competições?, disse Graf, que já completou 36 anos.