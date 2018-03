Stepanek abandona e Djokovic faz final do Masters de Roma

O checo Radek Stepanek se retirou neste sábado da semifinal do Masters Series de Roma ao se sentir mal no segundo set da partida que perdia por 6/0, no primeiro set, e 1 a 0 contra o sérvio Novak Djokovic, que fará no domingo a final do torneio contra o suíço Stanislas Wawrinka. Djokovic e Wawrinka se enfrentaram em cinco ocasiões, com duas vitórias para o sérvio. Veja também: Roddick abandona e Wawrinka vai à final no Masters de Roma Stepanek se sentiu mal ao fim do primeiro set, por isto o juiz de cadeira decidiu dar a ele alguns minutos para que se recuperasse depois de falar com Djokovic, número três do mundo. O tcheco, que na sexta-feira eliminou o número um do mundo, Roger Federer, jogou apenas um game do segundo set, mas voltou a se sentir mal e abandonou a partida. Assim, tanto Djokovic quanto Wawrinka chegam à final devido ao abandono de seus rivais, já que na outra semifinal o americano Andy Roddick, número seis do mundo, se retirou devido a dores nas costas. Roddick começou o jogo sem sinais de lesão, mas no quarto game do primeiro set, após ter perdido os três anteriores e tentar devolver uma bola do adversário, ficou parado e pôs a mão nas costas.