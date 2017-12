Stepanek abandona e Hewitt avança O tenista australiano Lleyton Hewitt avançou neste sábado no US Open ao vencer o checo Radek Stepanek por 6-1, 3-0 e desistência. Com fortes dores nas costas, o adversário de Hewitt não reuniu condições para continuar na partida. No outro jogo da rodada, o tailandês Paradorn Srichaphan eliminou o espanhol Fernando Verdasco por 6-3, 6-4 e 6-3. Entre as mulheres, a francesa Mary Pierce garantiu vaga nas oitavas-de-final ao derrotar a japonesa Shinobu Asagoe por 6-4 e 6-1 enquanto a russa Elena Dementieva superou com dificuldades a norte-americana Amy Frazier, com parciais de 7-6(7/1) e 7-6 (7/3).