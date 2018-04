Stepanek e Ferrer avançam no Masters de Cincinnati O checo Radek Stepanek não precisou se esforçar muito para avançar à segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Nesta segunda-feira, o cabeça de chave número 16 do torneio contou com a desistência do sérvio Viktor Troicki quando ganhava por 1 a 0 no segundo set e já tinha vencido o primeiro por 7/6 (7/2). Na próxima fase, ele encara o russo Marat Safin, que eliminou o norte-americano Robby Ginepri por 2 sets a 0 (7/5 e 7/6 (7/2)).