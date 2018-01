Stepanek elimina Nalbandian em Roterdã O tenista checo Radek Stepanek eliminou o argentino David Nalbandian, que era o 4º cabeça-de-chave, na primeira rodada do Torneio de Roterdã, na Holanda. A vitória nesta terça-feira foi por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/1. Em outro jogo disputado pelo torneio, que distribui cerca de 750 mil euros em prêmios, o francês Michael Llodra derrotou o holandês Peter Wessels também por 2 a 1, com 6/7 (4/7), 6/4 e 6/2.