Stepanek elimina Tommy Robredo do Grand Slam francês

O tcheco Radek Stepanek, 21.º no ranking da ATP, eliminou neste sábado o tenista espanhol Tommy Robredo, cabeça-de-chave número 12, do torneio de tênis de Roland Garros ao vencê-lo por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/2 e 6/1. Robredo, que chegou às quartas-de-final da competição nos anos de 2003, 2005 e 2007, e encarou a derrota com integridade. "Stepanek jogou muito bem durante todo o momento e eu em nenhum instante estive no jogo", disse.