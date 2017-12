Stepanek fará a final contra Safin O tenista checo Radek Stepanek será o adversário do russo Marat Safin na final do Masters Series de Paris, torneio que distribui 2,4 milhões de euros em prêmios. Na semifinal deste sábado, Stepanek ganhou do bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/1) e 6/4. Safin, que eliminou o argentino Guillermo Cañas na semifinal, é o grande favorito na final deste domingo contra Stepanek, que ocupa apenas o 46º lugar no ranking mundial.