Stepanek surpreende e elimina Federer em Roma

O checo Radek Stepanek eliminou o suíço Roger Federer nas quartas-de-final do Masters Series de Roma, ao vencer o duelo desta sexta-feira por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (9/7). Depois da surpreendente vitória, o tenista da República Checa comemorou muito, fazendo algumas dancinhas e até dando uma espécie de volta olímpica na quadra. Veja também: Wawrinka surpreende Blake e vai à semifinal em Roma A derrota para um tenista que ocupa o 27.º lugar no ranking da ATP só comprova a temporada irregular de Federer, que mantém o posto de número 1 do mundo apesar das constantes derrotas em 2008. Do outro lado, o animado Stepanek, já nas semifinais do Masters Series de Roma, espera agora o vencedor do jogo entre o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Nicolas Almagro para conhecer seu próximo adversário.