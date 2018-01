Stepanek surpreende Novak em Milão Cabeça-de-chave número 1 do Torneio de Milão, o tenista checo Jiri Novak foi eliminado logo na primeira rodada. Ele perdeu nesta segunda-feira para o seu compatriota Radek Stepanek por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Outro favorito derrotado na estréia foi o francês Nicolas Escude, que caiu diante do eslovaco Dominik Hrbaty por 6/4, 1/6 e 6/3. Em outros jogos disputados nesta segunda-feira, o finlandês Jarkko Nieminen ganhou do suíço Michel Kratochvil por 6/4, 3/6 e 6/1, o dinamarquês derrotou o marroquino Hicham Arazi por 6/3, 1/6 e 6/3 e o bielorusso Max Mirnyi superou o dinamarquês Kenneth Carlsen, que abandonou a partida quando perdia o terceiro set por 4/0.