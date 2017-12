Stepanek vai à semifinal em Paris O tenista checo Radek Stepanek é o primeiro semifinalista do Masters Series de Paris, torneio que distribui 2,43 milhões de euros em prêmios. Ele ganhou nesta sexta-feira do russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 0, com parciais 7/6 (7/1) e 6/3. O adversário de Stepanek sai ainda nesta sexta-feira, do confronto entre o bielo-russo Max Mirnyi e o sueco Robin Soderling. Os outrros dois duelos das quartas-de-final são: Marat Safin (RUS) x Lleyton Hewitt (SUE) e Feliciano Lopez (ESP) x Guillermo Cañas (ARG).