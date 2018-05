Stepanek vai se entregar ao máximo para dar Davis aos checos

"Jogarei dez horas sem problemas se esse for o tempo necessário para que a República Ccheca seja campeã", comentou o tenista, confirmado nas simples e que também deve atuar nas duplas.

No confronto com a Croácia, pela semifinal, ele venceu Ivo Karlovic em seis horas, e no dia seguinte disputou as duplas com Tomas Berdych, também vencendo.

Apesar de cansativa, a fórmula de usar os dois tenistas em todos os confrontos se repete mesmo contando com um especialista em duplas como Lukas Dlouhy, com três participações no torneio que reúne os melhores do circuito mundial. "Sei que o especialista sou eu, mas sempre ganhamos com eles. Portanto, fico de fora e torço", explicou.

Para o capitão da República Checa, Jarsolav Navratil, a Espanha é favorita, mas sua equipe também tem valor. "Eles contam com Rafael Nadal, que é o número dois do mundo e só perdeu uma partida na Davis até hoje, mas nós temos Radek e Tomas, que são dois jogadores muito fortes", destaca.

Navratil tem a chance de entrar à história como o capitão que deu aos checos a primeira Davis de sua história. Há 29 anos que o país não disputa uma decisão - a última foi quando ainda era a antiga Tchecoslováquia.

O capitão da República Checa sabe que a dupla é o ponto em que tem mais chances, mas espera chegar ao sábado com 1 a 1 no placar geral. Já Berdych negou que tenha problemas com Nadal depois de vencê-lo em uma partida polêmica no Masters de Madri. "Tudo ficou resolvido pouco tempo depois. Agora temos uma boa relação e podemos dizer até que somos amigos", comentou.