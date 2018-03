Stephens arrasa Kerber e vai à semifinal do Torneio de Miami

Uma das apostas da torcida da casa, a tenista norte-americana Sloane Stephens arrasou a alemã Angelique Kerber nesta terça-feira e avançou à semifinal do Torneio de Miami, nos Estados Unidos. Stephens precisou de apenas 1h01min para despachar a ex-número 1 do mundo pelo placar de 6/1 e 6/2.

Atual campeã do US Open, a número 12 do mundo deu poucas chances à rival nesta terça. No primeiro set, ela faturou duas quebras de saque e sequer teve o serviço ameaçado. Mesmo sem registrar aces, a tenista da casa convertia 81% dos pontos quando jogava com o primeiro saque.

No segundo set, Kerber venceu dois games e chegou a ter um único break point. Mas Stephens se defendeu bem e voltou a cravar mais duas quebras. Exibindo ritmo parecido com o que mostrou no US Open, no ano passado, a americana sacramentou a quarta vitória sobre Kerber em cinco jogos disputados entre elas.

Com o resultado, Kerber deve deixar o Top 10, caindo da décima para a décima primeira posição do ranking. Stephens, por sua vez, deve despontar pela primeira vez nesta restrita lista. Ela deve aparecer na nona colocação na próxima atualização da lista da WTA. Se chegar ao título, pode subir ainda mais.

Na semifinal, a norte-americana enfrentará a vencedora do duelo entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a checa Karolina Pliskova. Elas vão entrar em quadra ainda nesta terça-feira.