Stephens bate Azarenka de virada e vai à decisão do Torneio de Miami

A norte-americana Sloane Stephens é a primeira finalista do Torneio de Miami. Ela fez a alegria da torcida da casa nesta quinta-feira, ao derrotar de virada a veterana bielo-russa Victoria Azarenka por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/1, em 2h09min de partida.

Aos 25 anos e na 12.ª colocação do ranking, Stephens segue em alta. Afinal, a norte-americana conquistou no ano passado o US Open e agora, em Miami, luta pelo sexto título de simples da carreira. Esta, aliás, será a primeira final da tenista desde o Grand Slam norte-americano.

Em dia no qual ambas as tenistas sofreram com oscilações no serviço, Stephens foi mais competente para atacar o saque da rival e confirmou oito das dez oportunidades de quebra que teve. Por outro lado, Azarenka, ex-número 1 do mundo e atual 186.ª colocada do ranking, teve cinco break points confirmados, em nove oportunidades.

Na decisão, Stephens vai encarar a letã Jelena Ostapenko, cabeça de chave número 6, ou a norte-americana Danielle Collins, número 93 do mundo e grande surpresa do torneio até aqui. Stephens ainda não enfrentou nenhuma das duas na carreira até o momento.