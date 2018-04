Stephens entra no Top 10 do ranking da WTA após conquistar título em Miami

O Top 10 do ranking da WTA tem nova integrante. Dois dias após faturar o título do Torneio de Miami, a norte-americana Sloane Stephens entrou para o seleto grupo na atualização desta segunda-feira da lista ao ganhar três posições, assumindo o nono lugar com 3.938, o melhor desempenho dela na sua carreira.

A ascensão de Stephens, que no ano passado foi campeã do US Open, ao nono lugar foi a principal novidade nesta atualização do ranking da WTA, que não apresentou alterações nas oito primeiras colocadas. Assim, a relação segue sendo liderada pela romena Simona Halep, que está com 8.140 pontos.

E a sua vantagem para Caroline Wozniacki subiu de 860 para 1.350 pontos após a dinamarquesa perder na segunda rodada em Miami, um ano após ser vice-campeã do evento, caindo para 6.790. A espanhola Garbiñe Muguruza está na terceira posição, com 5.970 pontos, após perder nas oitavas de final.

Eliminadas nas quartas de final do Torneio de Miami, a ucraniana Elina Svitolina é a quarta colocada, logo à frente da letã Jelena Ostapenko, que foi vice-campeã do torneio. E elas são seguidas pela checa Karolina Pliskova (quadrifinalista em Miami), pela francesa Caroline Garcia (caiu na segunda rodada) e pela norte-americana Venus Williams (perdeu nas quartas de final).

A checa Petra Kvitova, que caiu nas oitavas de final, completa o Top 10, que teve a alemã Angelique Kerber, agora a 11ª colocada, deixar esse seleto grupo por causa da ascensão de Stephens, mesmo que a germânica tenha avançado até as quartas de final na Flórida.

Após vencer dois jogos e parar na terceira rodada do Torneio de Miami ao perder para Ostapenko, a brasileira Beatriz Haddad Maia voltou a ascender no ranking ao ganhar um posto, se tornando a número 63 do mundo.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.º - Simona Halep (ROM), 8.140 pontos

2.º - Caroline Wozniacki (DIN), 6.790

3.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 5.970

4.º - Elina Svitolina (UCR), 5.630

5.º - Jelena Ostapenko (LET), 5.611

6.º - Karolina Pliskova (RCH), 4.730

7.º - Caroline Garcia (FRA), 4.625

8.º - Venus Williams (EUA), 4.277

9.º - Sloane Stephens (EUA), 3.938

10.º - Petra Kvitova (RCH), 3.271

11.º - Angelique Kerber (ALE), 3.150

12.º - Daria Kasatkina (RUS), 2.940

13.º - Julia Görges (ALE), 2.855

14.º - Madison Keys (EUA), 2.538

15.º - CoCo Vandeweghe (EUA), 2.488

16.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.460

17.º - Magdalena Rybarikova (ESL), 2.350

18.º - Ashleigh Barty (AUS), 2.283

19.º - Kristina Mladenovic (FRA), 2.280

20.º - Elise Mertens (BEL), 2.200

63.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 948