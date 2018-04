Stosur vence e se garante nas semifinais em Hobart

HOBART - A australiana Samantha Stosur confirmou o seu favoritismo e se classificou nesta quinta-feira para as semifinais do Torneio de Hobart. Atuando no seu país, a número 17 do mundo e primeira cabeça de chave avançou ao derrotar a sérvia Bojana Jovanovski, 34.ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 12 minutos.

Após duas vitórias garantidas no sufoco, em jogo que foram decididos apenas no tie-break do terceiro set, Stosur dessa vez teve mais facilidade e se classificou às semifinais. Agora, ela vai disputar uma vaga na decisão em Hobart com a checa Klara Zakopalova, número 37 do mundo, que venceu a norte-americana Alison Riske, 55.ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Diante de Zakopalva, Stosur vai tentar igualar as suas melhores campanhas em torneios realizados na Austrália. No seu país, ela tem como resultados mais expressivos os vice-campeonatos dos Torneios de Sydney e da Gold Coast, ambos em 2005.

Se Stosur avançou, a cabeça de chave número 2 acabou sendo eliminada. A belga Kirsten Flipkens, número 19 do mundo, perdeu para a espanhola Garbine Muguruza Blanco, 58ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Ela vai encarar nas semifinais a compatriota Estrella Cabeza Candela, 114º colocada no ranking, que passou pela romena Monica Niculescu (3/6, 7/6 e 6/4).