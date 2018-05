Strycova e Errani vencem e decidirão o título no Torneio de Dubai

Errani chega à decisão como favorita. A número 22 do mundo precisou de 1h51min de partida para despachar Svitolina, 21.ª do ranking, por 2 sets a 0, com duplo 6/4. A italiana dominou completamente o confronto e aproveitou cinco de 14 oportunidades de quebra para arrancar para o triunfo.

Já Strycova teve bem mais dificuldade. A 47.ª do ranking fez 2 sets a 1 diante de Garcia, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3, em 2h13min de confronto. Foram seis quebras de serviço para a checa diante da número 38 do mundo.

O Torneio de Dubai foi marcado pelas zebras, uma vez que nenhuma das oito cabeças de chave, incluindo nomes como Simona Halep e Garbiñe Muguruza, chegou sequer às quartas de final. A decisão marcará o sétimo confronto entre Errani e Strycova, com ampla vantagem para a italiana, que venceu cinco dos seis já disputados.