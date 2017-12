Suécia abre 2 a 1 sobre Austrália na Davis A Suécia abriu 2 a 1 no confronto com a Austrália, disputado em Melbourne, pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis. A vantagem sueca veio neste sábado, com a vitória nas duplas de Jonas Bjorkman/Joachim Johansson sobre Tood Woodbridge/Wayne Arthurs por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7/5), 6/4, 2/6, 6/7 (4/7) e 7/5. Agora, a Suécia precisa apenas de uma vitória neste domingo, quando são disputados mais dois jogos de simples, para eliminar a Austrália e avançar na Davis. Os confrontos programados são entre Mark Philippousis (AUS) x Robin Soderling (SUE) e Lleyton Hewitt (AUS) x Thomas Enqvist (SUE).