Suécia afasta favoritismo na Davis Um frio intenso, com temperaturas por volta dos seis graus centígrados abaixo de zero, um vento cortante, alguma neve e uma bela cidade hospitaleira aguardam a equipe do Brasil da Copa Davis, que chegará na noite deste sábado à Suécia, para o confronto do Grupo Mundial no próximo fim de semana. Diferente das condições climáticas, a acolhida aos brasileiros é calorosa e os suecos não falam mais em vitória fácil. Receiam até uma surpresa. O tênis na Suécia atravessa hoje uma fase ruim. Sem mais os grandes ídolos do passado como Bjorn Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg, entre outros nomes que fizeram história, os suecos concentram agora a sua paixão no futebol. O nome o mais famoso na cidade que abrigará a Davis é do atacante brasileiro Álvaro Santos, que joga no time de Helsinborg, e é considerado o melhor jogador do país na atualidade. Ele vai ser, inclusive, o porta bandeira na festa de abertura dos jogos da Davis. A falta de interesse pelo tênis é notada na sede do desafio Suécia x Brasil. O ginásio conta com apenas 2,4 mil lugares, quando o exigido pela ITF (Federação Internacional de Tênis) para confrontos do Grupo Mundial é de arquibancada mínima para cinco mil pessoas. A quadra também ainda não está pronta, pois o ginásio está sendo usado para outro evento neste fim de semana, e só será entregue para treinamentos na segunda-feira, quando o praxe é já estar em uso no domingo. Mas estas são regras só parecem valer quando os confrontos são em países como o Brasil. O time brasileiro treina neste fim de semana em um outro ginásio, numa superfície sintética de carpete, parecida, mas não igual ao Taraflex que será usado nos jogos diante da Suécia, a partir de sexta-feira. Os tenistas suecos só chegam a Helsinborg neste domingo, sem a sua maior estrela, Thomas Johansson. Apesar de ter sua foto como destaque no poster promocional da Davis, ele não jogará, pois ainda se recupera de problemas físicos. Os tenistas relacionados pelo técnico Mats Wilander são Jonas Bjorkman (que nesta semana chegou às quartas-de-final do ATP de Milão, jogado em quadras de carpete), Thomas Enqvist (perdeu na primeira rodada do torneio italiano), Magnus Larsson e Andreas Vinciguerra. No Brasil, liderado por Gustavo Kuerten, em sua 16ª participação em um confronto da Copa Davis, os próximos dias prometem ser agitados e emocionantes. Guga vem embalado e disposto a dar tudo pela vitória, enquanto André Sá e Flávio Saretta precisam mostrar serviço, pois rivalizam pela vaga de segundo titular nas partidas de simples.