Suécia deve escolher carpete na Davis A Suécia vai contar com o apoio da torcida e com o fato de poder escolher o piso preferido de seus tenistas para enfrentar o Brasil, na primeira rodada da Copa Davis 2003. No sorteio das chaves realizado na manhã desta quinta-feira, em Londres, os suecos ganharam o direito de enfrentar os brasileiros em casa. Os principais nomes da Suécia na atualidade são os tenistas Thomas Johansson, 16º no ranking da ATP, e Thomas Enqvist, número 28, que gostam de atuar em pisos de carpete e em quadra coberta, situações em que os brasileiros não estão muito adaptados. Na história da Davis, a Suécia conquistou sete títulos e dominou a competição na década de 80. A fase mais importante foi de 1983 a 1989, quando os suecos estiveram em sete finais consecutivas. A última conquista foi em 1998, nas quadras de saibro de Milão, quando eles venceram os italianos por 4 a 1 na final - ganharam também em 75, 84, 85, 87, 94 e 97.