Suécia e Croácia avançam na Davis A equipe sueca venceu a inglesa por 3 a 2 e se classificou para a próxima fase da Copa Davis, onde pega a equipe russa, que eliminou em casa a Suíça também por 3 a 2. A Suécia venceu sete vezes a Davis. As duas equipes jogam as quartas-de-final, em abril, a partir do dia 5. Em Zagreb, a Croácia venceu a Alemanha por 4 a 1 e avançou para as quartas-de-final da Davis. Em abril, os croatas enfrentarão a Argentina que derrotou a Austrália, que não contou com os jogadores Lleyton Hewitt e Patrick Rafter, por 3 a 0. Dois jogos fecham neste domingo o confronto entre argentinos e australianos. Guillermo Canas enfrenta Andrew Ilie e Gaston Gaudio pega Scott Draper. Suécia 3 x 2 Grã-Bretanha: Thomas Enqvist (SUE) 3 x 0 Tim Henman (GBR); Thomas Johansson (SUE) 3 x 1 Greg Rusedski (GBR); Henman/Rusedski (GBR) 3 x 2 Bjorkman/Johansson (SUE); Tim Henman (GBR) 3 X 1 Jonas Bjorkman (SUE); Thomas Enqvist (SUE) 3 X 0 Greg Rusedski (GBR); Rússia 3 x 2 Suíça: Roger Federer (SUI) 3 x 0 Yevgueny Kafelnikov (RUS); Marat Safin (RUS) 3 x 0 Michel Kratohvil (SUI); Roger Federer (SUI) 3 x 0 Marat Safin (RUS); Kafelnikov/Safin (RUS) 3 x 1 Federer/Rosset (SUI); Yevgueny Kafelnikov (RUS) 3 x 2 Michel Kratochvil (SUI); Croácia 4 x 1 Alemanha: Goran Ivanisevic (CRO) 3 x 0 Rainer Schuettler (ALE); Ivan Ljubicic (CRO) 2 x 0 Nicolas Kiefer (ALE); Ivanisevic/Ljubicic (CRO) 3 X 0 Kohlmann/Prinosil (ALE); Rainer Schuettler (ALE) 3 X 1 Ivan Ljubicic (CRO); Goran Ivanisevic (CRO) 3 X 0 Nicolas Kiefer (ALE); Argentina 3 x 0 Austrália: Guillermo Canas (ARG) 3 x 2 Scott Draper (AUS); Arnold/Canas (ARG) 3 x 2 Arthurs/Woodbridge (AUS); Gaston Gaudio (ARG) 3 x 0 Andrew Ilie (AUS);