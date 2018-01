Suécia faz 2 sets a 1 nas duplas A Suécia venceu o terceiro set da partida de duplas, neste sábado, diante do Brasil, em jogo válido pelo Grupo Mundial da Copa Davis. Jonas Bjorkman e Magnus Larsson marcaram 7/5. No primeiro set, Guga e Sá fecharam com 6/4 e os suecos ganharam o segundo, com 6/2. O duelo está no quarto set.