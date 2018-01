Suécia muda para enfrentar Brasil Ainda sem a garantia da total recuperação física de Thomas Johansson - que nesta terça-feira esteve em Munique, Alemanha, fazendo exames no joelho - o capitão da equipe sueca, o ex-tenista número 1 do mundo, Mats Wilander, resolveu voltar atrás e convocou Magnus Larsson, apenas o número 141 do ranking, para o lugar de Johansson. A Suécia recebe o Brasil pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, de 7 a 9 de fevereiro, na cidade de Helsinborg. Wilander anunciou oficialmente a equipe nesta terça-feira em Estocolmo, onde deu uma entrevista coletiva. Os quatro tenistas inscritos para o confronto são Thomas Enqvist, número 47 do ranking, Jonas Bjorkman, 89, Magnus Larsson, 141, e Andreas Vinciguerra, 120. "Provavelmente Bjorkman e Enqvist serão os dois titulares de simples e Bjorkman deve formar a dupla com Larsson", adiantou Wilander. "Mas a definição do time só virá mesmo na próxima semana, dependendo do desempenho de cada um nos treinamentos." Se confirmada a escalação de Bjorkman, ele seria o adversário do brasileiro Gustavo Kuerten no primeiro dia de jogos. Os dois já fizeram duas partidas, com uma vitória para cada um. Só que Larsson vem de bons resultados ultimamente. Passou, por exemplo, pelo difícil qualifying do Aberto da Austrália e, embora tenha perdido na primeira rodada da chave principal, exigiu cinco sets do australiano Lleyton Hewitt. "Levamos uma certa vantagem por escolher o tipo de superfície, o carpete, para os jogos", disse Wilander. "O Brasil é um time perigoso e Gustavo Kuerten já mostrou estar bem novamente."