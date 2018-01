Suécia se classifica e Rússia está perto da vaga da Davis A dupla sueca formada por Jonas Bjorkman e Thomas Johansson, venceu neste sábado a dupla argentina formada por Guillermo Cañas e David Nalbandian por 3 sets a 1 com parciais de 4-6, 7-6 (4), 6-2, 6-3, em partida disputada em Gotemburgo, na Suécia. Com o resultado, os suecos fecham a série contra os argentinos por 3 a 0, já que na sexta, nas partidas simples, Thomas Johansson venceu David Nalbandian por 3 sets a 1 - parciais de 6-7 (3), 7-6 (2), 6-2, 7-6 (0) - e Robin Soderling ganhou de Juan Martin del Potro por 3 sets a 0, com parciais de 7-6(4), 7-6 (4) e 6-4. A Suécia joga agora contra os Estados Unidos, que venceram seu confronto contra a Espanha também por 3 a 0. Neste sábado, a dupla Bob Bryan e Mike Bryan bateu Feliciano López e Fernando Verdasco por 3 sets a 1 - parciais de 7/5, 6/3, 3/6 e 7/6 (7/5) -, definindo o duelo. Em outro jogo deste sábado, a Rússia fez 2 a 1 na França com a vitória da dupla formada por Igor Andreev e Nikolay Davydenko, sobre a dupla francesa formada por Sebastien Grosjean e Michael Llodra por 3 sets a 2, com parciais de 3-6, 7-5, 6-3, 3-6, 6-3. Na sexta-feira, o francês Paul-Henri Mathieu venceu o russo Nikolay Davydenko, por 3 sets a 1, parciais de 2-6,6-2, 6-1, 7-5, mas Mikhail Youzhny empatou a série para a Rússia ao vencer o outro representante da França, Richard Gasquet, por 3 sets a 2, parciais de 6-2, 6-3, 6-7 (8), 5-7, 8-6. No domingo, Nikolay Davydenko enfrentará Richard Gasquet, enquanto Mikhail Youzhny jogará contra Paul-Henri Mathieu. O país vencedor enfrentará a Alemanha na próxima fase da competição. Atualizado às 18h35