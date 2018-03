Sueco elimina Grosjean em Roma O sueco Andreas Vinciguerra derrotou o francês Sebastien Grosjean na terceira rodada do Master Series de Roma por dois sets a zero - parciais de 6/2 e 6/3 e garantiu vaga nas quartas-de-final do torneio. Na próxima fase, Vinciguerra vai enfrentar o israelense Harel Levy, que derrotou o alemão Nicolas Kiefer, também por 2 a 0.