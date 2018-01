Sueco mantém liderança do ranking Campeão do Aberto da Austrália, o tenista sueco Thomas Johansson se manteve na liderança do ranking da Corrida dos Campeões, que leva em conta os resultados apenas da atual temporada, divulgado nesta segunda-feira. Johansson acumula 209 pontos, contra 143 do russo Marat Safin, o segundo colocado. O checo Jiri Novak é o terceiro, com 118. Veja os 10 primeiros do ranking. 1. Thomas Johansson (SUE) 209 pontos 2. Marat Safin (RUS) 143 3. Jiri Novak (Rep. Checa) 118 4. Tommy Haas (ALE) 90 5. Roger Federer (SUI) 89 6 - Younes El Aynaoui (MAR) 73 6 - Greg Rusedski (ING) 73 8 - Tim Henman (ING) 65 9. Jonas Bjorkman (SUE) 63 10. Marcelo Rios (CHI) 59 Brasileiros 75 - Alexandre Simoni 7 75 - André Sá 7 116 - Fernando Meligeni 2 129 - Gustavo Kuerten 1 129 - Flávio Saretta 1