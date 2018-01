Suíça supera Holanda na Davis A Suíça está classificou para as quartas-de-final do Grupo Mundial da Copa Davis, ao vencer, neste domingo, as duas partidas de simples diante da Holanda. Michel Kratochvil derrotou Martin Verkerk por 3 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (5), 7/6 (6) e 6/1, enquanto Roger Federer superou Sjeng Schalken por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (2), 6/4 e 7/5.