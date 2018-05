Suíça vence e Brasil volta a Zonal Americano na Fed Cup

CATANDUVA - Paula Gonçalves foi valente, lutou o quanto pôde, mas não resistiu à superioridade de Timea Bacsinszky neste domingo. Apesar do apoio da torcida em Catanduva, no interior de São Paulo, a brasileira perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Com o resultado, a Suíça fechou a série melhor de cinco dos playoffs em 3 a 1 e garantiu vaga no Grupo Mundial II da Fed Cup.

Ao Brasil restará voltar ao Zonal Americano no ano que vem. O País até começou bem o dia com Teliana Pereira, que venceu Belinda Bencic mais cedo, mas acabou vendo as esperanças de chegar ao Grupo Mundial II irem por água abaixo. No sábado, tanto Paula quanto Teliana haviam perdido para suas adversárias.

Paula Gonçalves fez um primeiro set extremamente equilibrado diante de Bacsinszky, chegou a quebrar o saque da adversária em três oportunidades, mas foi muito inconstante em seu próprio serviço, principalmente nos momentos decisivos. Na segunda parcial, no entanto, a suíça mostrou mais sangue frio, conseguiu as quebras necessárias para abrir vantagem e fechou sem maiores problemas.