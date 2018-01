Suíça vence França nas duplas A Suíça conseguiu diminuir a vantagem da França na Davis. A dupla Roger Federer e Lorenzo Manta venceu Cedric Pioline e Fabrice Santoro por 3 sets a 2, com parciais de 5/7, 6/3, 7/6, 6/7 e 9/7, e conseguiu manter as esperanças da equipe suíça de avançar para as quartas de final do torneio. Com esse resultado, o placar está favorável à França em 2 a 1. As equipes agora dependem dos jogos individuais amanhã para se classificarem. Nos jogos de ontem, Arnaud Clement venceu Marc Rosset em uma das partidas mais longas da história da Davis, com 1h46 de duração, e 9 match points. Nicolas Escude consolidou a vantagem com um 3 a 1 sobre Roger Federer, com parciais de 6/4, 6/7 (1/7), 6/3 e 6/4.