Suíço avança na Argentina; brasileiros ganham nos EUA

Outros dois pré-classificados também conseguiram a classificação às quartas de final. Cabeça 4, o espanhol Albert Montañes bateu o italiano Fabio Fognini por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 4/6 e 6/4. Seu próximo rival será o argentino Juan Ignacio Chela, cabeça 8, que ganhou do compatriota Horácio Zeballos por 2 a 0 - parciais de 7/5 e 6/2.

DUPLA VENCE - Campeões em Santiago e na Costa do Sauipe, os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares estrearam com vitória no Torneio de Memphis, nos Estados Unidos, que dá 500 pontos à parceria vencedora do título. Nesta quarta, os mineiros suaram para derrotar os norte-americanos Scott Lipsky e David Martin por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 15 a 13 no super tie break - e avançaram às quartas de final.