Suíço será o 1º adversário de Guga O tenista suiço Ivo Heuberger será o primeiro adversário de Gustavo Kuerten em Roland Garros, segundo o sorteio realizado na manhã desta sexta-feira em Paris. Na condição de atual campeão, Guga vai disputar a partida de abertura do torneio, que começa na segunda-feira. Heuberguer ocupa a 97ª posição na Corrida dos Campeões. Além de Guga, o Brasil terá mais três jogadores no torneio: Fernando Meligeni. André Sá e Flávio Saretta. O sorteio foi pouco favorável ao mineiro André Sá, que logo na estréia vai enfrentar o número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt. Meligeni vai enfrentar o francês Nicolas Escude e Saretta terá pela frente um jogador saído do torneio qualificatório, que ainda não está definido.