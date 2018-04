Sul-americanos vencem em Adelaide O argentino Juan Ignacio Chela e o chileno Nicolás Massú são os representantes da América do Sul nas oitavas-de-final do torneio de tênis de Adelaide. Chela eliminou o paraguaio Ramón Delgado por 6/1 e 6/3, enquanto Massú venceu o húngaro Attila Savolt por 6/2 e 61. Na próxima fase, o argentino enfrentará o argentino Alberto Martín e o chileno, terá pela frente o croata Ivan Ljubici. O brasileiro André Sá e o chileno Marcelo Rios foram eliminados na primeira rodada. Também hoje, o inglês Tim Henman, principal favorito à conquista do título, eliminou o australiano Richard Fromberg por 6/3, 6/7 (5/7) e 6/0. Seu próximo adversário será o danês Kenneth Carlsen.