Sul-coreano aprende com Agassi Três vezes campeão do Aberto da Austrália, Andre Agassi entrou na Rod Laver Arena - a quadra central de Melbourne Park - para dar uma aula de tênis. O aluno, o sul-coreano Hyung-Taik Lee até ficou agradecido e não se importou em deixar o torneio com uma derrota de 6/1, 6/0 e 6/0, mas os organizadores do torneio devem ter feito cara feia. Afinal, justamente no dia em que anunciaram a renovação de contrato de patrocínio com a KIA - fabricante sul corena de automóveis - o representante do país asiático foi eliminado de forma humilhante. Lee não se mostrou aborrecido. "Tive muito respeito pelo meu adversário", disse com auxílio de tradutor, pois é um dos raríssimos jogadores do circuito que não falam inglês. "E aprendi mais uma lição e vi como as coisas podem mudar rapidamente no tênis", afirmou o jogador sul coreano que domingo passado festejou o primeiro título importante de sua carreira ao conquistar o troféu do ATP Tour de Sydney. E o dia não foi nada agradável para a imensa colônia asiática na Austrália. Também um dos preferidos da torcida, o tailandês Pardorn Srichaphan foi eliminado pelo australiano Mark Philippoussis por 3/6, 6/1, 1/6, 7/5 e 6/3.