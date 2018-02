Super Mário acaba com "Henmania" Ainda não foi desta vez que os ingleses poderão comemorar um título de Wimbledon - algo que esperam desde 1936 -. Tim Henman, que nesta época do ano sempre cria o fenômeno da "Henmania", foi vítima do super Mario Ancic, um discípulo de Goran Ivanisevic, que venceu o inglês por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5), 6/4 w 6/2. Esta é a primeira vez que este tenista croata de 20 anos, 1,96 metro e número 63 do ranking chega a uma semifinal de Grand Slam. "O melhor é que não me intimei em jogar na quadra central", disse Ancic, que desde os dez anos treina com Goran Ivanisevic. "Apesar de todos falarem muito do meu saque, acho que a chave da minha vitória foi mesmo a devolução." Este é o terceiro ano em que Ancic disputa Wimbledon. No primeiro, em 2002, foi responsável por uma grande surpresa. Logo na primeira rodada, eliminou o suíço Roger Federer e então o tenista croata se auto intitulou de "Baby Goran". Ano passado, Mário Ancic perdeu na estréia para Rafael Nadal. Seu próximo adversário será o vencedor da partida entre Andy Roddick e Sjeng Schalken.