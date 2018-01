Superação é marca do Brasil na Davis Assim como na equipe de Felipão no penta, o time brasileiro da Copa Davis tem suas peculiaridades. Para vencer um adversário forte, fora de casa, em condições nada favoráveis - quadra rápida de carpete e coberta - o técnico Ricardo Acioly também criou sua família com Gustavo Kuerten, André Sá, Flávio Saretta, Ricardo Mello e o juvenil Franco Ferreiro. A superação é a marca deste time, que no lugar de ver dificuldades, investe no otimismo. Não há reclamações e todos se mostram muito motivados. ?A quadra está boa, não é tão rápida como se previa e tudo está correndo bem", disse Acioly numa entrevista coletiva para a imprensa sueca. "Sabemos de todas as dificuldades, mas estamos confiantes." Guga lembrou até que nos últimos torneios conseguiu seus melhores resultados em quadras rápidas e aprendeu alguns dos segredos desta exigente superfície. "Já sei que numa quadra destas, os jogos serão decididos nos mínimos detalhes. Uma ou duas bolas podem determinar o resultado da partida", explicou Guga. "Por isso, viemos com antecedência para Helsingborg. Estamos treinando bastante e buscando bater a bola do jeito que gosto e os meus melhores golpes." E também para Guga, a motivação deve estar acima de tudo. "Vamos jogar contra uma equipe forte, de longa tradição na Davis e com 3 ou 4 mil pessoas incentivando os suecos e, por isso, a família Pardal tem de estar bem alinhada." Esta unidade de propósito pode ser observada nos treinamentos. Todos os jogadores estão muito concentrados e sérios. Nesta terça-feira, por exemplo, o técnico Acioly reservou quase toda a parte da manhã para jogadas específicas de quadras rápidas, com todos se mostrando bem adaptados à superfície. O rendimento dos jogadores aumentou ainda a expectativa pela escalação dos titulares. Acioly garante já ter o time em mente, mas continuam as especulações de quem estará ao lado de Guga nas partidas de simples na sexta-feira, Sá ou Saretta. A mesma estratégia vem sendo usada pelo técnico sueco Mats Wilander. Não confirmou ainda se Jonas Bjorkman irá jogar as simples na sexta-feira com Thomas Enqvist. A opção seria o já veterano Magnus Larsson, mas que vem mostrando um bom tênis ultimamente. O mistério parece mesmo que só será desfeito nesta quinta-feira, quando haverá o sorteio dos jogos.