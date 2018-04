Surpresa na Austrália, Cibulkova arrasa Radwanska e fará final contra Na Li

MELBURNE - Depois de ter surpreendido ao eliminar a russa Maria Sharapova nas oitavas de final do Aberto da Austrália, a eslovaca Dominika Cibulkova voltou a assombrar, nesta quinta-feira, ao arrasar a polonesa Agnieszka Radwanska por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, e garantir vaga na decisão do Grand Slam realizado em Melbourne.

Vigésima cabeça de chave da competição, a tenista da Eslováquia se credenciou para enfrentar na final a chinesa Na Li, que nesta quinta teve um pouco de trabalho, mas justificou a sua condição de quarta pré-classificada ao derrotar a canadense Eugenie Bouchard por 6/2 e 6/4.

Atual 24ª colocada do ranking mundial, Cibulkova precisou de apenas 70 minutos para desbancar o favoritismo de Radwanska, quinta cabeça de chave, que na última quarta-feira havia eliminado a bielo-russa Victoria Azarenka, atual bicampeã do Aberto da Austrália.

Pela primeira vez na decisão de um Grand Slam em sua carreira, Cibulkova também se tornou a primeira tenista do seu país a se garantir na final de um dos quatro principais torneios do circuito profissional.

Para fazer história, a eslovaca começou com tudo o jogo desta quinta-feira. Ela aproveitou três de cinco chances de quebrar o saque de Radwanska e, ao salvar cinco break points e confirmar todos os seus serviços, garantiu a vantagem inicial de 6/1. Já na segunda parcial, a polonesa chegou a converter um break point, mas sua adversária voltou a conseguir três quebras, desta vez em apenas quatro oportunidades, para fazer o 6/2 que liquidou o confronto.

Já Na Li, atual vice-campeã do Aberto da Austrália, começou arrasadora o seu duelo diante de Bouchard, que pela primeira vez disputava uma semifinal de Grand Slam. A chinesa aproveitou as três chances que teve de quebrar o saque da canadense no primeiro set, no qual chegou a abrir 5/0 e só não aplicou um "pneu" (6/0) porque a sua rival conseguiu converter um break point no sexto game do primeiro set e depois confirmou o seu serviço no sétimo. Em seguida, a tenista oriental fechou em 6/2.

No segundo set, que durou 58 minutos e foi bem mais equilibrado, Bouchard obteve duas quebras de saque, mas Na Li converteu três de sete break points e fez valer a sua condição de quarta colocada do ranking mundial diante da atual 31ª tenista da WTA, que só contabilizou 10 bolas vencedoras ao total no jogo, contra 35 de sua rival.