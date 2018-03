Surpresa norte-americana bate Venus e vai à semifinal no Torneio de Miami

A norte-americana Danielle Collins voltou a surpreender nesta quarta-feira e alcançou as semifinais do Torneio de Miami. A tenista número 93 do mundo superou ninguém menos que a veterana Venus Williams, oitava cabeça de chave, ao fazer 2 sets a 0 sem maiores dificuldades, com parciais de 6/2 e 6/3.

+ Ostapenko bate Svitolina e vai à semifinal do Torneio de Miami

+ Isner atropela promessa sul-coreana e é o primeiro semifinalista em Miami

Vinda do qualifying, Collins vive em Miami o grande momento da carreira. A norte-americana de 24 anos jamais conquistou um título no circuito da WTA e até o ano passado disputava quase que exclusivamente torneios da Federação Internacional de Tênis (ITF).

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta quarta, ela superou uma das grandes tenistas da história, dona de 49 títulos, que, mesmo aos 37 anos, ocupa a oitava colocação do ranking e aparecia como grande favorita para o confronto.

No primeiro set, Collins soube atacar o saque de Venus e confirmou duas das cinco oportunidades de quebra que teve. Já no segundo, viu a adversária reagir e aproveitar um break point, mas mostrou tranquilidade para confirmar duas chances de quebra e garantir o triunfo.

Com o resultado, Collins terá pela frente nas semifinais a letã Jelena Ostapenko, sexta cabeça de chave, que bateu nesta quarta a ucraniana Elina Svitolina, quarta favorita. A outra semifinal será disputada entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a norte-americana Sloane Stephens.