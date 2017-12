Surpresa: Pierce vence Clijsters no WTA A veterana tenista francesa Mary Pierce, de 30 anos, derrotou na terça-feira a belga Kim Clijsters, de 22, por 6-1, 4-6, 7-6 (7/2), no Grupo Negro do WTA Championship, versão feminina da Masters Cup, que distribui US 3 milhões em prêmios. Clijsters, primeira colocada na Corrida das Campeãs (que soma apenas os pontos conquistados e 2005), é uma das favoritas do torneio. As duas melhores classificadas de cada grupo avançam na competição. Em outra partida, pelo Grupo Verde, a russas Maria Sharapova derrotou a suíça Patty Schnyder, por 6-1, 3-6, 6-3.